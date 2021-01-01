Два человека погибли при пожаре в квартире в районе Теплый Стан

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два человека погибли при пожаре в квартире в столичном районе Теплый Стан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Как уточняется, возгорание произошло по адресу улица Профсоюзная, дом 126.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений в одной из квартир на четвертом этаже 17-этажного дома происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне на площади 10 кв. м. К сожалению, в результате пожара два человека погибли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 17:30 возгорание было ликвидировано.

Ранее пожар произошел в ресторане "Дюшес" в подмосковных Люберцах. Сообщалось, что площадь возгорания составила 700 квадратных метров. На ликвидацию были направлены 69 человек и 22 единицы техники.