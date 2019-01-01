В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Три человека погибли при возгорании маршрутки в Магнитогорске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

Как отмечается, на месте происшествия работают сотрудники Федеральной службы безопасности.

ЧП случилось на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. В маршрутке находилось три человека.

"Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что На проспекте Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причиной хлопка стала неисправность газового оборудования.