Авиадебошира рейса Сочи - Москва привлекли к административной ответственности

Сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности авиадебошира, который летел рейсом из Сочи в Москву. После инцидента правонарушителя доставили в дежурную часть Юго-Восточной ЛУ МВД России на транспорте, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
"Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.
Источник агентства в службах аэропорта Воронежа ранее сообщал, что во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции спиртного.
По данным некоторых СМИ, дебош в самолете рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" открыл черный список авиакомпании и внес в него трех пассажиров-авиадебоширов. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. По новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в посадке на борт пассажирам, ранее внесенным "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".
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