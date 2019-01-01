Авиадебошира рейса Сочи - Москва привлекли к административной ответственности

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Сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности авиадебошира, который летел рейсом из Сочи в Москву. После инцидента правонарушителя доставили в дежурную часть Юго-Восточной ЛУ МВД России на транспорте, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.

Источник агентства в службах аэропорта Воронежа ранее сообщал, что во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции спиртного.

По данным некоторых СМИ, дебош в самолете рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" открыл черный список авиакомпании и внес в него трех пассажиров-авиадебоширов. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. По новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в посадке на борт пассажирам, ранее внесенным "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".