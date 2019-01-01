Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в Орске

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в городе Орске, в котором погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокурор области Сергей Берижицкий поручил организовать проверку в связи с происшествием.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора области, пожар в жилом доме в Орске, предположительно, произошел из-за замыкания электропроводки.

Ранее сообщалось, что семь человек, включая детей, погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области. В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.