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10:53

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в Орске

происшествия пожар

10:53

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Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в городе Орске, в котором погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокурор области Сергей Берижицкий поручил организовать проверку в связи с происшествием.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора области, пожар в жилом доме в Орске, предположительно, произошел из-за замыкания электропроводки.

Ранее сообщалось, что семь человек, включая детей, погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области. В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

происшествия пожар

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