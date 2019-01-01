Опубликовано видео обрушения моста в Парке Горького

Видео обрушения моста в Парке Горького появилось в Сети. На записи видно, как на деревянном мосту стоит множество людей, и в этот момент происходит обрушение.



Как пишет РИА Новости, в парке запечатлено большое количество машин экстренных служб. При этом, судя по записи, паники среди посетителей парка нет. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Отмечается, что тяжелых ранений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим и пообещал разобраться в причинах случившегося.