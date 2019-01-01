Депздрав рассказал о состоянии пострадавших в Парке Горького

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Состояние пострадавших в результате обрушения пешеходного моста в Парке Горького оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизни вне опасности.

Как сообщили Агентству "Москва" в столичном департаменте здравоохранения, всего в результате происшествия пострадали 13 человек, угрозы для жизни нет.

В департаменте подчеркнули, что всем обратившимся оказывается медицинская помощь в полном объеме, на месте происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи.

Деревянный пешеходный мост был установлен над катком парка. Причиной его обрушения стала техническая неисправность конструктивных элементов катка.

Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим и пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.