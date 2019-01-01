Власти Москвы назвали причину обрушения моста в Парке Горького

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Причиной обрушения перехода в столичном Парке Горького стала техническая неисправность конструктивных элементов катка.

По данным РИА Новости, в результате происшествия пострадали пять человек. Сообщается, что пострадавшие получили ушибы различной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе парка, участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители.

Ранее сообщалось, что при обрушении деревянного моста в Парке Горького пострадали пять человек.