СК начал проверку после гибели семи человек в доме в Оренбургской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет РФ по Оренбургской области начал проверку после гибели семи человек в частном доме.

Дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Причиной случившегося стала не полностью открытая задвижка дымохода, в связи с чем произошла утечка угарного газа. В числе жертв было трое детей.

Произошел инцидент 1 января в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района. Там нашли тела семерых людей, их личности устанавливаются, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Согласно предварительным сведениям, в доме жила пенсионерка со своим 25-летним сыном. В момент случившегося хозяйки не было дома. За праздничным столом сидели трое мужчин, женщина и трое ее дочерей. Им было 5, 6 и 16 лет. Ранее уточнялось, что пожара в здании не было.