СК начал проверку после гибели семи человек в доме в Оренбургской области

1 января, 23:51
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет РФ по Оренбургской области начал проверку после гибели семи человек в частном доме.
Дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Причиной случившегося стала не полностью открытая задвижка дымохода, в связи с чем произошла утечка угарного газа. В числе жертв было трое детей.
Произошел инцидент 1 января в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района. Там нашли тела семерых людей, их личности устанавливаются, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Согласно предварительным сведениям, в доме жила пенсионерка со своим 25-летним сыном. В момент случившегося хозяйки не было дома. За праздничным столом сидели трое мужчин, женщина и трое ее дочерей. Им было 5, 6 и 16 лет. Ранее уточнялось, что пожара в здании не было.
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