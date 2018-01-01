Семерых детей госпитализировали после отравления в сауне в Подмосковье

1 января, 20:20
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Семерых детей госпитализировали с отравлением парами хлорамина в подмосковной сауне. Двое из них находятся в реанимации.
1 января в реанимационное отделение больницы доставили двоих детей, в отделение детской хирургии – пятерых с таким же диагнозом.
Выяснилось, что 31 декабря компания с семью детьми арендовала сауну для отдыха. Дети стали жаловаться родителям на плохое самочувствие. После этого у них начались рвота, рези в глазах, кашель, стало трудно дышать. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели место случившегося. Они взяли пробы воды из бассейна и изъяли образец препарата для хлорирования воды бассейне.
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