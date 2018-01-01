Троих людей спасли при тушении пожара в квартире на юго-западе Москвы

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Пожар произошел в квартире жилого дома в районе Южное Бутово. При тушении были спасены три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"Пожар произошел на восьмом этаже в квартире жилого дома, расположенного по адресу: Плавский проезд, дом 4", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Спасенных во время тушения людей осмотрели сотрудники скорой помощи. Возгорание потушили, площадь распространения огня составила восемь квадратных метров.

Источник в экстренных службах сообщил, что во время инцидента еще четыре человека были эвакуированы с верхних этажей дома по указанному адресу.