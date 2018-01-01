Человек погиб под колесами автомобиля на северо-востоке столицы

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Мужчина погиб в аварии с участием легкового автомобиля в Бабушкинском районе, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Безработный 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на пешехода по адресу: улица Менжинского, дом 32. От полученных травм 40-летний мужчина, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, скончался на месте", – цитирует представителя ведомства Агентство "Москва".

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.