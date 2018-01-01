Названа возможная причина возгорания елки в Южно-Сахалинске

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Неудачный запуск петарды мог стать причиной возгорания новогодней елки на площади в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард", – цитирует сообщение РИА Новости.

Елка высотой 25 метров загорелась на площади Ленина в Южно-Сахалинске во время новогодних гуляний. Пожарные проливали уже остатки сгоревшей конструкции. Отмечалось, что происшествие не вызвало паники у праздновавших. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте инцидента демонтируют обгоревшую конструкцию, отметили представители властей. На ее месте в ближайшие сутки установят 12-метровую елку, украшавшую городской парк.