Названа возможная причина возгорания елки в Южно-Сахалинске

1 января, 08:21
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Неудачный запуск петарды мог стать причиной возгорания новогодней елки на площади в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
"Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард", – цитирует сообщение РИА Новости.
Елка высотой 25 метров загорелась на площади Ленина в Южно-Сахалинске во время новогодних гуляний. Пожарные проливали уже остатки сгоревшей конструкции. Отмечалось, что происшествие не вызвало паники у праздновавших. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас на месте инцидента демонтируют обгоревшую конструкцию, отметили представители властей. На ее месте в ближайшие сутки установят 12-метровую елку, украшавшую городской парк.
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