В районе Новокосино построят гостиницу

Власти Москвы сдают в аренду земельный участок в Восточном административном округе для строительства гостиницы, сообщает департамент по конкурентной политике.

Площадь выставляемого на торги земельного участка по адресу "улица Николая Старостина, владение 14", составляет 0,6 гектара. Ориентировочная площадь возводимого объекта - около 14,4 тысячи квадратных метров, само строение не должно быть выше 35 метров.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды установлен в размере более 85,3 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 сентября, а сами торги состоятся 26 сентября.