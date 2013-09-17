Приют для бездомных животных и ветлечебница появятся на юге Москвы

В районе Бирюлево Восточное будет возведен приют для бездомных животных, сообщает Москомстройинвест.

Приют появится в границах производственной зоны №28 "Ленино". Для этих целей благотворительной автономной некоммерческой организации по спасению животных "ЭКО" выделен земельный участок площадью 0,28 гектар.

Кроме того, организация получила участок под строительство ветеринарной клиники площадью 0,3 гектар. Она расположится на пересечении улиц Дуговая и 6-я Радиальная.