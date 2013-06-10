В Москве началось строительство 17 храмовых комплексов

В столице построят более 200 новых православных храмов

В рамках "программы 200" начались подготовительные работы по строительству 17 храмов в разных районах Москвы.

Храмовые комплексы планируется возвести по следующим адресам:

ЮЗАО — ул. Маршала Савицкого, Южнобутовская и Куликовская

ЮАО — ул. Днепропетровская, вл. 16, стр. Б и ул. Борисовские Пруды, вл. 33



ЗАО — ул. Ярцевская и Нежинская

ВАО —ул. Салтыковская и Уральская

САО — ул. Софьи Ковалевской,14

СВАО — пересечение улиц Малахитовой и Бажова

Зеленоград — ул. Филаретовская

Стоит отметить, что строительство реализуется полностью за счет пожертвований. Для этих целей был создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы.

Ссылки по теме До конца года в Москве откроются 15 православных храмов



Напомним, что в рамках этой программы на месте гаражей был возведен храм в Северо-Западном административном округе - без финансирования и с помощью подручных материалов. Деньгами и материалами помогали жители района. Также планируется строительство по улицам Рославка и Соловьиная Роща.