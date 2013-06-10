Форма поиска по сайту

10 июня 2013, 17:27

События

В Москве началось строительство 17 храмовых комплексов

В столице построят более 200 новых православных храмов

В рамках "программы 200" начались подготовительные работы по строительству 17 храмов в разных районах Москвы.

Храмовые комплексы планируется возвести по следующим адресам:

  • ЮЗАО — ул. Маршала Савицкого, Южнобутовская и Куликовская
  • ЮАО — ул. Днепропетровская, вл. 16, стр. Б и ул. Борисовские Пруды, вл. 33

  • ЗАО — ул. Ярцевская и Нежинская
  • ВАО —ул. Салтыковская и Уральская
  • САО — ул. Софьи Ковалевской,14
  • СВАО — пересечение улиц Малахитовой и Бажова
  • Зеленоград — ул. Филаретовская

Стоит отметить, что строительство реализуется полностью за счет пожертвований. Для этих целей был создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы.

Напомним, что в рамках этой программы на месте гаражей был возведен храм в Северо-Западном административном округе - без финансирования и с помощью подручных материалов. Деньгами и материалами помогали жители района. Также планируется строительство по улицам Рославка и Соловьиная Роща.

Возведение храмов производится в рамках "программы 200" во всех административных округах Москвы, кроме Центрального. Задача данной программы – обеспечить густонаселенные районы города храмами в шаговой доступности.

Сюжет: Программа строительства "200 храмов"
проекты программа 200 храмов

