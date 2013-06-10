10 июня 2013, 17:27События
В Москве началось строительство 17 храмовых комплексов
В рамках "программы 200" начались подготовительные работы по строительству 17 храмов в разных районах Москвы.
Храмовые комплексы планируется возвести по следующим адресам:
- ЮЗАО — ул. Маршала Савицкого, Южнобутовская и Куликовская
- ЮАО — ул. Днепропетровская, вл. 16, стр. Б и ул. Борисовские Пруды, вл. 33
- ЗАО — ул. Ярцевская и Нежинская
- ВАО —ул. Салтыковская и Уральская
- САО — ул. Софьи Ковалевской,14
- СВАО — пересечение улиц Малахитовой и Бажова
- Зеленоград — ул. Филаретовская
Стоит отметить, что строительство реализуется полностью за счет пожертвований. Для этих целей был создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы.
Ссылки по теме
Напомним, что в рамках этой программы на месте гаражей был возведен храм в Северо-Западном административном округе - без финансирования и с помощью подручных материалов. Деньгами и материалами помогали жители района. Также планируется строительство по улицам Рославка и Соловьиная Роща.