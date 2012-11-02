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02 ноября 2012, 18:36

Проекты

Власти Москвы не будут строить бизнес-парк на Кастанаевской улице

Московские власти расторгли контракт с компанией "Корпорация ВИТ" на строительство административно-общественного здания на Кастанаевской улице.

Как сообщает РИА Новости, проект предполагал снос здания на участке площадью 0,17 гектара, принадлежащего компании-подрядчику, и строительство здания с подземной парковкой.

Общая площадь здания должна была составить 12 тысяч квадратных метров, из которых 3,5 тысячи – подземная часть.

"Корпорация ВИТ" должна была ввести объект в эксплуатацию в конце 2011 года.

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