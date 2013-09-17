Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 сентября 2013, 16:53

Экономика

Молочная продукция из Литвы может попасть под запрет - Онищенко

Продукция ряда производителей из Литвы может оказаться под запретом на ввоз в Россию, сообщает во вторник ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора.

По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, в ходе проверок литовской молочной продукции были установлены нарушения технологии производства отдельных продуктов и низкое качество товара.

Он также уточнил, что в настоящее время список предприятий ведомством не обозначен.

продукты Литва молочные продукты запрет на ввоз

