Восемь автобусов встали в пробке на юге Москвы

Пробка с участием сразу восьми автобусов образовалась на улице Маршала Захарова на юге Москвы, сообщает читатель M24.ru Александр.

Следующий друг за другом общественный транспорт не дает возможности для проезда легковых автомобилей.

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