Москва 24: как получить льготную путевку в детский лагерь в 2020 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Отдых для детей льготных категорий: нововведения и порядок предоставления".

В Москве начинается прием заявок на получение услуг льготного детского оздоровительного отдыха в 2020 году. Заявление даст возможность не только получить бесплатную путевку в загородный лагерь, но и приобрести сертификат для самостоятельной организации детского отдыха.

Какие нововведения ждут заявителей? Как изменился порядок предоставления услуг льготного детского отдыха? Кто имеет приоритет в получении бесплатных путевок? На эти и другие вопросы ответит Инна Голубева, генеральный директор ГАУК "Мосгортур".

Смотрите трансляцию 1 ноября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.