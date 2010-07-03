Москва 24: что такое индекс качества городской среды

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

1 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная выходу первого индекса качества городской среды в России. Методика определения качества городской среды включает в себя оценку благоустройства, состояния общественного транспорта, объектов социальной сферы, безопасности дорог и общественных пространств.

О результатах подсчета первого индекса качества городской среды, методике расчета и перспективах использования рейтинга расскажут:



вице-премьер правительства России Виталий Мутко;

министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев;

генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник;

заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров;

заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова;

директор проектов КБ "Стрелка" Анастасия Щербакова.

Смотрите трансляцию 1 ноября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.