Москва 24 расскажет о культурной программе в честь Дня города

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

30 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию дня рождения столицы, которое пройдет 7 и 8 сентября.

О культурной, спортивной и гастрономической программах праздника и ключевых событиях, которые ждут москвичей, расскажут:



руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк;

генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров;

генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина;

магистр клуба "Что? Где? Когда?" Елизавета Овдеенко;

организатор SUP-регаты на Москве-реке Александр Андронов.

Смотрите трансляцию 30 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.