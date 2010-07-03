Москва 24: что нашли археологи в столице в 2019 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

27 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Итоги археологического сезона 2019 года".

Сколько артефактов нашли археологи в этом году? Какие самые интересные из них? Какие загадки еще предстоит разгадать специалистам? Обо всем этом расскажет руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Смотрите трансляцию 27 ноября в 13:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.