Москва 24 покажет, как физически и морально подготовить ребенка в школе

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28 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке детей к новому учебному году.

Как выстроить правильный режим дня у ребенка, выбрать качественную одежду, организовать здоровое питание, и что сделать, чтобы учеба не отразилась на психологическом комфорте ребенка расскажут:



главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы имени Башляевой Исмаил Османов;

директор научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой департамента здравоохранения города Москвы Марина Бебчук;

главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева;

старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский;

заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Валерий Лыков.

Смотрите трансляцию 28 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.