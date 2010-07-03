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Москва 24

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Общество

17:14

Москва 24: Алексей Емельянов расскажет о форуме "Наследие"

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

28 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная второму молодежному форуму "Наследие", который пройдет 21 и 22 ноября.

Форум проводит департамент культурного наследия города Москвы и Национальный исследовательский московский строительный институт (НИУ МГСУ). В рамках мероприятия команды из шести ведущих вузов столицы разработают проекты реставрации, которые в дальнейшем можно будет воплотить в жизнь.

Как форум будет проходить в этом году, расскажут:

  • Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия;
  • Андрей Волков, ректор Национального исследовательского московского государственного строительного университета.

Смотрите трансляцию 28 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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