Москва 24: Алексей Емельянов расскажет о форуме "Наследие"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

28 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная второму молодежному форуму "Наследие", который пройдет 21 и 22 ноября.

Форум проводит департамент культурного наследия города Москвы и Национальный исследовательский московский строительный институт (НИУ МГСУ). В рамках мероприятия команды из шести ведущих вузов столицы разработают проекты реставрации, которые в дальнейшем можно будет воплотить в жизнь.

Как форум будет проходить в этом году, расскажут:



Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия;

Андрей Волков, ректор Национального исследовательского московского государственного строительного университета.

Смотрите трансляцию 28 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.