Москва 24 расскажет, как школьники поступали в вузы в этом году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

25 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Итоги приемной кампании в вузы – 2019".

В вузах страны завершилась приемная кампания. Сколько первокурсников в этом году начали учебный год? Насколько увеличился конкурс в лучшие вузы страны? Какие баллы необходимо было набрать абитуриентам для зачисления на бюджетные места? Как проходили дополнительные вступительные испытания? Об этом и многом другом расскажут:



Игорь Круглинский, начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор);

Борис Падалкин, первый проректор по учебной работе МГТУ им. Баумана;

Елена Кочетова, проректор по учебной работе Российского института театрального искусства (ГИТИС);

Мария Мажорина проректор по учебной и методической работе Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Смотрите трансляцию 25 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.