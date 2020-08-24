Москва 24: как расследовали дело сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

25 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Процессы по делу сестер Хачатурян: новые подробности".

Резонансное уголовное дело об убийстве вступило в стадию рассмотрения по существу. В конце августа в Мосгорсуде пройдет отбор присяжных по делу старших сестер Хачатурян – Ангелины и Крестины. Дело младшей из них – Марии – слушается параллельно в Бутырском районном суде.

Два года назад все трое признались в убийстве своего отца, который, по материалам следствия, систематически их бил и насиловал. Что на самом деле произошло в день убийства между родственниками? К каким выводам пришли эксперты и следователи? Об этом расскажут:



адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин;

адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян;

адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин;

адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Смотрите трансляцию 25 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.