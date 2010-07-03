Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную полумарафону "Моя столица"

26 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция известных спортсменов, посвященная полумарафону "Моя Столица", который пройдет 6 октября на Воробьевых горах.
Сооснователь международных соревнований по триатлону Ironstar и фестиваля бега Rosa Run Владимир Волошин расскажет, как стать участником марафона.
От легкоатлетки Олеси Зыкиной собравшиеся узнают о любительском беге и о том, как спортсмены, не имеющие возможности выступать на международной арене, реализуют себя.
Гимнастка Елена Замолодчикова расскажет, со скольких лет можно участвовать в стартах "Бегом по Золотому кольцу".
Легкоатлетка Ольга Тарантинова познакомит слушателей с лидерами бегового сообщества.
Автор проекта "Бегом по Золотому кольцу" Андрей Кричмара расскажет о росте бегового туризма и влиянии массовых спортивных событий на развитие регионов.
Бегун Виталий Щербань откроет секрет, как пробежать 50 забегов проекта "Бегом по Золотому кольцу" и воспитать у детей любовь к бегу.
Смотрите трансляцию 26 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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