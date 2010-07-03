Москва 24 расскажет, где россияне отдыхали этим летом

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24 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная летнему отдыху россиян. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе расскажет, куда ездили россияне в этом году и какие у них планы на зиму.

Смотрите трансляцию 24 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.