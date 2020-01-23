Москва 24: планы Российского исторического общества на 2020 год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

28 января в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году.



В мероприятии примут участие:



председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин;

сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов;

член президиума Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

На пресс-конференции речь пойдет о проектах, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отдельное внимание будет уделено всероссийской акции "Диктант Победы" и совместной работе представителей российского исторического сообщества с зарубежными коллегами, созданию онлайн-ресурса для изучения исторической информации.

Смотрите трансляцию 28 января в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.