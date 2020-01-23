Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

23 января, 15:47

Москва 24: планы Российского исторического общества на 2020 год

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

28 января в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году.

В мероприятии примут участие:

  • председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин;
  • сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов;
  • член президиума Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

На пресс-конференции речь пойдет о проектах, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отдельное внимание будет уделено всероссийской акции "Диктант Победы" и совместной работе представителей российского исторического сообщества с зарубежными коллегами, созданию онлайн-ресурса для изучения исторической информации.

Смотрите трансляцию 28 января в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика