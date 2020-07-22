Москва 24: как закон защитит семейные ценности

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23 июля в Общественной палате РФ пройдет общественная экспертиза проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Присутствующие обсудят поправки в Конституцию Российской Федерации, касающиеся защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Модераторы выступлений:



председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко;

первый заместитель председателя комиссии ОП РФ Павел Пожигайло.

Смотрите трансляцию 23 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.