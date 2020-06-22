Москва онлайн: каким будет археологический сезон в этом году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

23 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Начало археологического сезона 2020 года".

За последние 9 лет в столице сделано более 45 000 находок. Ежегодно в музеях проходят выставки, на которых можно увидеть самые интересные предметы и узнать об их роли в быту и культуре наших предков.

В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции археологический сезон был открыт позднее.

В ходе пресс-конференции руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов расскажет, на каких площадках будут работать археологи в новом сезоне, какие интересные артефакты они ожидают найти.

Смотрите трансляцию 23 июня в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.