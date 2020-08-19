Москва 24: как отдыхают дети во время пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

21 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Организация детского и семейного отдыха в условиях пандемии".

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в организацию детского отдыха москвичей. Летнюю оздоровительную кампанию пришлось отложить до августа.

Как организовать отдых детей с учетом действующих ограничений? Кто и как следит за эпидемиологической обстановкой в детских лагерях, пансионатах и зонах отдыха? Что будет с путевками, отдых по которым был запланирован на период с апреля по июль? Об этом и многом другом расскажут:



генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Инна Голубева;

заместитель генерального директора ГАУК "Мосгортур" Денис Буянов.

Смотрите трансляцию 21 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.