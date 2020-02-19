Москва 24: как защитить ребенка от "групп смерти"

Фото: Москва 24/samwordley@gmail.com

20 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Опасный контент: кто и зачем травит наших детей?".

Современные дети и подростки не представляют свою жизнь без интернета. В нем сконцентрированы источники развлечений, обучения, общения. Вместе с плюсами всемирная сеть имеет и много недостатков. Как не допустить эпидемию онлайн-груминга? Защищает ли действующий закон от "групп смерти"? Может ли интернет быть безопасным? На эти и другие вопросы ответят:



Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

Сергей Анохин, президент Московской федерации футбола;

Андрей Сиденко, эксперт "Лаборатории Касперского" по безопасности детей в интернете;

Жанна Сугак, доцент, кандидат психологических наук.

Смотрите трансляцию 20 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.