Москва 24: каким будет зимний сезон в парках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 ноября в медиацентре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" пройдет пресс-конференция, посвященная открытию зимнего сезона в парках.

О том, где можно будет покататься на коньках и лыжах, сыграть в хоккей или принять участие в соревнованиях по лучевому биатлону, расскажут:



руководитель департамента культуры Александр Кибовский;

директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев;

директор Парка Горького Павел Трехлеб;

директор парка "Зарядье" Иван Демидов;

директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин;

директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.

Смотрите трансляцию 19 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.