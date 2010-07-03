Москва 24: каким будет зимний сезон в парках

Фото: Москва 24/Никита Симонов
19 ноября в медиацентре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" пройдет пресс-конференция, посвященная открытию зимнего сезона в парках.
О том, где можно будет покататься на коньках и лыжах, сыграть в хоккей или принять участие в соревнованиях по лучевому биатлону, расскажут:
- руководитель департамента культуры Александр Кибовский;
- директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев;
- директор Парка Горького Павел Трехлеб;
- директор парка "Зарядье" Иван Демидов;
- директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин;
- директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.
Смотрите трансляцию 19 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.