Москва 24 расскажет, как пройдет самый массовый забег России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

18 сентября состоится пресс-конференция, посвященная проведению Абсолют Московского марафона. Самый массовый забег России пройдет 22 сентября. Участники выйдут на дистанции 42,2 км и 10 км. Турнир уже вошел в систему AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с крупнейшими марафонами мира. В соревнованиях примут участие хендбайкеры и колясочники. В этом году в рамках мероприятия Всероссийская федерация легкой атлетики снова проведет Кубок России по марафонскому бегу. Событие привлечет на забег элиту российской легкой атлетики.

Подробнее о мероприятии расскажут:



руководитель департамента спорта Алексей Кондаранцев;

двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, председатель РОО "Федерация легкой атлетики г. Москвы" Светлана Мастеркова;

директор Абсолют Московского марафона Дмитрий Тарасов;

генеральный директор АО "Лужники" Александр Пронин.

Смотрите трансляцию 18 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.