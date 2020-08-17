Москва 24: какой будет программа фестиваля "Русское поле" в этом году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 августа в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле".

О программе и особенностях фестиваля этого года расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;

руководитель оргкомитета межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" Маргарита Железнова;

народный артист Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, лауреат государственных премий Владимир Девятов;

проректор Московского государственного института физической культуры, спорта и туризма имени Сенкевича, кандидат экономических наук, доцент Руслан Гавва;

генеральный директор ООО "Жостовская фабрика" Андрей Климачев.

Смотрите трансляцию 19 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.