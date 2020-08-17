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Москва 24

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Общество

16:21

Москва 24: какой будет программа фестиваля "Русское поле" в этом году

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 августа в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле".

О программе и особенностях фестиваля этого года расскажут:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • руководитель оргкомитета межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" Маргарита Железнова;
  • народный артист Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, лауреат государственных премий Владимир Девятов;
  • проректор Московского государственного института физической культуры, спорта и туризма имени Сенкевича, кандидат экономических наук, доцент Руслан Гавва;
  • генеральный директор ООО "Жостовская фабрика" Андрей Климачев.

Смотрите трансляцию 19 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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