Москва 24 расскажет о летних музыкальных фестивалях Подмосковья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 июня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная программе летних музыкальных фестивалей в Московской области.

О музыкальных направлениях, исполнителях и площадках проведения концертов расскажут:



министр культуры Московской области Нармин Ширалиева;

руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман;

народный артист СССР Юрий Башмет;

генеральный директор, художественный руководитель "Геликон-оперы", народный артист России Дмитрий Бертман.

Смотрите трансляцию 18 июня в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.