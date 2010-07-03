Москва 24 расскажет, как город помогает бродячим животным

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

19 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Бездомные животные Москвы. Проблемы и решения".

Число бродячих животных в Москве за последние годы сократилось в три раза, а финансирование приютов для животных возросло. В больших городах эта проблема всегда актуальна и вызывает высокий общественный интерес.

Участники пресс-конференции расскажут о содержании приютов, чипировании и регистрации собак и кошек, профилактике бешенства и многом другом. Перед собравшимися выступят:



Зоя Зотова, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике;

Анна Агафонова, начальник отдела противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий комитета ветеринарии города Москвы;

Елена Герман, заместитель руководителя по содержанию и благоустройству ГБУ "Автомобильные дороги ВАО", Кожуховский приют для животных.

Смотрите трансляцию 19 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.