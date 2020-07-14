Москва 24: как работает государственный пожарный надзор МЧС

Фото: Москва 24/Мария Касатина

15 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "18 июля – День создания государственного пожарного надзора МЧС России".

О том, что это такое, расскажет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве, полковник внутренней службы Максим Комаров.

Смотрите трансляцию 15 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.