Москва 24 покажет, как бесплатно проверить здоровье

15 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная третьему этапу народного интерактивного телепроекта "Пульс Города". Подробнее об акции расскажут:



министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун;

главный продюсер объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа" Алексей Вершинин;

директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов;

главный врач городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Алексей Свет.

Акция запланирована на 16 декабря. Москвичи смогут бесплатно проверить свое здоровье в специально установленных диагностических пунктах. Врачи общей практики с 12:00 до 20:00 будут проводить первичный осмотр, давать рекомендации и направлять на дальнейшие обследования, если они будут необходимы. Кроме врачей общей практики, на каждом из семи мобильных пунктов будут дежурить педиатры. В рамках третьего этапа акции планируется провести прямую линию с министром правительства Москвы, руководителем департамента здравоохранения Алексеем Хрипуном.

Места проведения:



парк "Зарядье";

ВДНХ (павильон №64 "Оптика");

парк Горького (медицинский пункт на катке);

Сад имени Баумана (пункт проката коньков);

Олимпийская деревня;

парк "Сокольники" (здание физкультурно-оздоровительного комплекса);

парк "Кузьминки" (комната матери и ребёнка).

Прямую трансляцию можно увидеть 15 декабря в 10:00 на этой странице.