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Москва 24

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Общество

12 декабря, 16:23

Москва 24 покажет, как бесплатно проверить здоровье

пресс-конференция здоровье медицина

15 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная третьему этапу народного интерактивного телепроекта "Пульс Города". Подробнее об акции расскажут:

  • министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун;
  • главный продюсер объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа" Алексей Вершинин;
  • директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов;
  • главный врач городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Алексей Свет.

Акция запланирована на 16 декабря. Москвичи смогут бесплатно проверить свое здоровье в специально установленных диагностических пунктах. Врачи общей практики с 12:00 до 20:00 будут проводить первичный осмотр, давать рекомендации и направлять на дальнейшие обследования, если они будут необходимы. Кроме врачей общей практики, на каждом из семи мобильных пунктов будут дежурить педиатры. В рамках третьего этапа акции планируется провести прямую линию с министром правительства Москвы, руководителем департамента здравоохранения Алексеем Хрипуном.

Места проведения:

  • парк "Зарядье";
  • ВДНХ (павильон №64 "Оптика");
  • парк Горького (медицинский пункт на катке);
  • Сад имени Баумана (пункт проката коньков);
  • Олимпийская деревня;
  • парк "Сокольники" (здание физкультурно-оздоровительного комплекса);
  • парк "Кузьминки" (комната матери и ребёнка).

Прямую трансляцию можно увидеть 15 декабря в 10:00 на этой странице.

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