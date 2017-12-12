Москва 24 покажет, как купить или арендовать здание в столице

13 декабря в Цифровом деловом пространстве на Покровке в рамках проекта "Биржа торгов " состоится презентация отдельно стоящих зданий, выставленных на аукционы по продаже и льготной аренде. В мероприятии участие примут представители профильных органов исполнительной власти города Москвы и электронных торговых площадок, а также эксперты рынка недвижимости. В настоящее время на торги выставлены 46 зданий, в том числе здания с земельными участками.

Прямую трансляцию можно увидеть 13 декабря в 15:30 на этой странице.