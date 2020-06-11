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Москва 24

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Общество

20:27

Москва 24: как спасти детей от сниффинга

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

15 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная проблема сниффинга. Законодатели, врачи-наркологи и представители правоохранительных органов бьют тревогу по поводу сниффинга – смертельно опасного явления газовой токсикомании. Что происходит с организмом при попадании в кровь токсических газов? Как остановить распространение опасной зависимости среди подростков? На эти и другие вопросы ответят:

  • Ярославская Ольга Владимировна, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
  • Щитов Кирилл Владимирович, председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы;
  • Брюн Евгений Алексеевич, главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы;
  • Борюшкина Наталья Владимировна, полковник юстиции, инспектор организационно-аналитического отдела Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации.

Смотрите трансляцию праздничного салюта 15 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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