Москва 24: как спасти детей от сниффинга

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15 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная проблема сниффинга. Законодатели, врачи-наркологи и представители правоохранительных органов бьют тревогу по поводу сниффинга – смертельно опасного явления газовой токсикомании. Что происходит с организмом при попадании в кровь токсических газов? Как остановить распространение опасной зависимости среди подростков? На эти и другие вопросы ответят:



Ярославская Ольга Владимировна, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;

Щитов Кирилл Владимирович, председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы;

Брюн Евгений Алексеевич, главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы;

Борюшкина Наталья Владимировна, полковник юстиции, инспектор организационно-аналитического отдела Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации.

Смотрите трансляцию праздничного салюта 15 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.