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Москва 24

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Общество

15:52

Москва 24: повлияет ли коронавирус на экономику России

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

13 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты".

Россия закрыла движение через российско-китайскую границу, приостановила железнодорожное и ограничила авиационное сообщение, эвакуировала из очага эпидемии своих граждан. Эти меры были приняты, чтобы не дать вирусу распространиться по российской территории.

С какими сложностями столкнулись российские регионы, граничащие с Китаем? Какие меры приняты по замещению продовольственной и промышленной продукции из Китая? Какими будут последствия для российской и мировой экономики?

На эти и другие вопросы ответят:

  • председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов;
  • заместитель председателя комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев;
  • член комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов;
  • член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Смотрите трансляцию 13 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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