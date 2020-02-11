Москва 24: повлияет ли коронавирус на экономику России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

13 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты".

Россия закрыла движение через российско-китайскую границу, приостановила железнодорожное и ограничила авиационное сообщение, эвакуировала из очага эпидемии своих граждан. Эти меры были приняты, чтобы не дать вирусу распространиться по российской территории.

С какими сложностями столкнулись российские регионы, граничащие с Китаем? Какие меры приняты по замещению продовольственной и промышленной продукции из Китая? Какими будут последствия для российской и мировой экономики?

На эти и другие вопросы ответят:



председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов;

заместитель председателя комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев;

член комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов;

член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Смотрите трансляцию 13 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.