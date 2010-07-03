Москва 24: каким будет "Путешествие в Рождество" в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 декабря состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю "Путешествие в Рождество".

О программе фестиваля, ледовых шоу и спортивных мастер-классах расскажут:



министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк;

двукратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, постановщик ледовых балетов Евгений Плющенко;

продюсер и телеведущая Яна Рудковская;

дизайнер, участник фестиваля Артем Кривда;

президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев;

чемпионка Европы и призер чемпионатов мира, член сборной России по керлингу Анна Сидорова;

серебряный призер чемпионата России и этапа кубка Европы в хаф-пайпе, тренер по сноубордингу Павел Харитонов.

Смотрите трансляцию 10 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.