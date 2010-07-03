Москва 24: каким будет "Путешествие в Рождество" в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 декабря состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю "Путешествие в Рождество".
О программе фестиваля, ледовых шоу и спортивных мастер-классах расскажут:
- министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк;
- двукратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, постановщик ледовых балетов Евгений Плющенко;
- продюсер и телеведущая Яна Рудковская;
- дизайнер, участник фестиваля Артем Кривда;
- президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев;
- чемпионка Европы и призер чемпионатов мира, член сборной России по керлингу Анна Сидорова;
- серебряный призер чемпионата России и этапа кубка Европы в хаф-пайпе, тренер по сноубордингу Павел Харитонов.
Смотрите трансляцию 10 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.