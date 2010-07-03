Москва 24: как стать волонтером на мероприятиях в честь 75-летия Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная участию волонтерского сообщества в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

О формировании волонтерского корпуса и праздничной программе расскажут:



Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики;

Дмитрий Покровский, директор ресурсного центра "Мосволонтер";

Дарья Белимова, региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики";

Наталья Федорова, волонтер;

Дарья Толшмякова, волонтер.

Смотрите трансляцию 8 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.