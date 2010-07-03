Москва 24: творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
8 ноября в МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым, приуроченная к его 60-летнему юбилею.
В мероприятии также примут участие:
- рок-музыкант Сергей Галанин;
- модельер, художник-постановщик Андрей Шаров;
- художник Александр Петлюра.
Гарик Сукачев подарки не только принимает, но и дарит. Для поклонников музыканта подарком станет концертный тур GO!, который пройдет в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге. Также совсем скоро в свет выйдет пластинка под названием "246", работа над которой шла три года. Подробнее об этом Гарик Сукачев расскажет в ходе встречи.
Смотрите трансляцию 8 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.