Москва 24: творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

8 ноября в МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым, приуроченная к его 60-летнему юбилею.

В мероприятии также примут участие:



рок-музыкант Сергей Галанин;

модельер, художник-постановщик Андрей Шаров;

художник Александр Петлюра.

Гарик Сукачев подарки не только принимает, но и дарит. Для поклонников музыканта подарком станет концертный тур GO!, который пройдет в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге. Также совсем скоро в свет выйдет пластинка под названием "246", работа над которой шла три года. Подробнее об этом Гарик Сукачев расскажет в ходе встречи.

Смотрите трансляцию 8 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.