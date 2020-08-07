Москва 24: как закон защитит языки коренных народов страны

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10 августа в Общественной палате пройдут нулевые чтения закона о языках коренных малочисленных народов России. На данный момент в законодательстве РФ нет порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных народов страны.

В обсуждении законопроекта примут участие:



председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин;

первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Смотрите трансляцию 10 августа в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.