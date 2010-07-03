Москва 24 покажет пресс-конференцию ректора МГУ Виктора Садовничего

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

10 июня в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора Садовничего. Речь пойдет о приемной кампании, а также будут освещены вопросы, касающиеся реформ в системе аспирантуры.

Смотрите трансляцию 10 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.