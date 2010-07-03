Москва 24: какая погода ждет москвичей в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

6 декабря в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Присутствующие узнают, какой будет зима на европейской территории России, какие сюрпризы готовит погода для москвичей на Новый год. Также речь пойдет о феномене теплой осени 2019 года, отливе Азовского моря и влиянии атмосферного давления на здоровье человека.

Смотрите трансляцию 6 декабря в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.