Москва 24 расскажет, как пройдет Фестиваль финансовой грамотности

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5 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная Фестивалю финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Ежегодная просветительская социальная акция для жителей города пройдет 14 сентября. О программе расскажут:



Молотков Александр, заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы;

Лалаев Григорий, заместитель руководителя департамента финансов города Москвы;

Тимоничева Ирина, заместитель начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;

Круглова Евгения, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы;

Даванков Владислав, заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей".

Смотрите трансляцию 5 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.